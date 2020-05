Une femme s'est fait attaquer par plusieurs chiens, des American Bully, dimanche 3 mai à Conches-en-Ouche alors qu'elle se rendait à la boulangerie. La victime a été mordue sur plusieurs parties du corps et ne doit son salut qu'à l'intervention de passants.

Une femme de 73 ans attaquée et blessée par plusieurs chiens à Conches-en-Ouche

La victime a subi de nombreuses morsures et s'est vue prescrire dix jours d'ITT (illustration).

"Elle souffre à mort, elle a mal partout" raconte le gendre de Marie-Jeanne après l'agression subie par sa belle-mère sur l'esplanade le long de l'avenue des promenades à Conches-en-Ouche dimanche 3 mai en fin d'après-midi. Il explique "un premier chien, un chiot, l'a attaquée par derrière et l'a mordue au mollet, puis les deux autres sont arrivés". La victime tombe à terre et le plus âgé des trois molosses l'attaque à la nuque. "Elle a clairement vu la mort " dit la petite fille de la victime qui fait part de sa colère sur les réseaux sociaux en postant des photos des blessures de sa grand-mère :

Des passants, dont un policier en promenade, sont intervenus et ont pu mettre en fuite les chiens qui seraient retournés au domicile de leur propriétaire à proximité. Blessée notamment aux jambes, aux bras et à la nuque, la victime a été transportée aux urgences de l'hôpital d'Evreux par les pompiers s'est vue prescrire dix jours d'interruption temporaire de travail. "Ca aurait pu être beaucoup plus grave" explique le premier adjoint au maire, Jérôme Pasco.

Une procédure judiciaire en cours

Après avoir écrit à la procureure de la République d'Evreux, la victime, âgée de 73 ans a porté plainte ce vendredi matin à la brigade de gendarmerie de Conches-en-Ouche. "Nous ne laisserons pas cela impuni !" réagit Jérôme Pasco. Le propriétaire des chiens a été identifié, il ne disposerait pas des autorisations nécessaires pour détenir des chiens de première catégorie qui ne sont pas déclarés. Une association spécialisée dans ce type de dossier a été contactée pour des analyses vétérinaires et comportementales. Le premier adjoint au maire n'exclut pas que les chiens puissent être euthanasiés.