Une femme de 75 ans dans un état critique après un accident sur l'autoroute A61 dans le Lauragais

L'incident s'est passé vers 13h45 près de Montesquieu-Lauragais ce dimanche dans le sens Montpellier-Toulouse. Un véhicule seul, qui aurait apparemment touché une autre voiture, s'est retrouvé au milieu de la voie et gênait en partie la circulation selon les gendarmes. L'autoroute A61 a donc été coupée durant plus d'une heure dans le sens Montpellier-Toulouse, le temps de sécuriser la zone et d'évacuer les blessés.

Deux blessés

Une dame de 76 ans a été transportée en urgence absolue vers l'hôpital de Purpan à Toulouse, tout comme un homme de 74 ans, qui était dans la même voiture mais qui reste plus légèrement blessé. Les deux autres occupants du véhicule sont indemnes.