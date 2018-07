Dune du Pyla, France

On le dit souvent, dans un sauvetage chaque minute, chaque seconde, compte. Ce lundi après-midi cela s'est particulièrement vérifié.

Il est un peu plus de midi et demi, le soleil est au zénith sur la dune du Pilat, il fait plus de 30 degrés, cette dame âgée de 78 ans est en famille, elle veut accéder au sommet de la dune. Au bout des marches, elle commence à se sentir mal, ses proches appellent deux secouristes du syndicat mixte de la dune.

Arrivés sur place, la malheureuse est inanimée, son cœur s’arrête de battre. Les secouristes se mettent au massage cardiaque tentent de la réanimer et réussissent finalement.

"Sans ces deux secouristes de la dune, la vielle dame serait probablement décédée car elle n'aurait pas été prise en charge assez rapidement". Pompiers de Gironde

Transportée par la suite à l’hôpital d'Arcachon, ses jours ne sont plus en danger. Deux de ses proches qui étaient avec elle au moment des faits, un homme de 48 ans et un adolescent de 14 ans ont été transportés à l’hôpital, ils sont choqués par ce qui leur est arrivé.

Chaque été la dune accueille entre 10.000 et 15.000 visiteurs par jour.