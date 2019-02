Une femme de 79 ans portée disparue à Saint-Ay, dans le Loiret

Meung-sur-Loire, France

La gendarmerie nationale lance, ce mardi, un appel à témoins pour retrouver Odette Demolon. Cette femme de 79 ans a été vue pour la dernière fois samedi 16 février 2019 alors qu’elle se trouvait à son domicile, située à Saint-Ay (Loiret).

Quel est le profil de la disparue ?

Les gendarmes indiquent avoir lancé des recherches actives et précisent que "cette dame mesure 1 mètre 57 et pèse _65 kilos_. Ses cheveux sont courts et de couleur rousse (couleur blanche au niveau des racines). Elle porterait un sac à main blanc-crème, des chaussures blanches mi-hautes et peut-être un manteau violet."

Si vous avez des informations, il faut contacter la gendarmerie de Meung-sur-Loire au 02 38 46 91 70.