Une femme de 80 ans bloquée dans une maison effondrée à Pourrières

Les sapeurs pompiers du Var interviennent ce vendredi après-midi au secours d'une femme de 80 ans à Pourrières dans le Var. L'octogénaire est coincée dans les décombres de sa maison qui s'est totalement effondrée au n°20 de la Grande Rue.

La retraitée est consciente et elle parle aux sauveteurs qui ont commencé son dégagement avec le concours notamment de deux maitres-chiens et leurs animaux. On ne sait pas encore si d'autres victimes se trouvent dans les ruines de l'habitation. Pour l'instant, on e connait pas les raisons de l'effondrement de cette maison.