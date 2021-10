Une femme de 82 ans meurt d'une intoxication au monoxyde de carbone dans le Pas-de-Calais

Une femme de 82 ans est morte ce vendredi 8 octobre à Linghem dans le Pas-de-Calais, entre Béthune et Saint-Omer. Elle a été intoxiquée au monoxyde de carbone.

Les pompiers ont été appelés à 8h du matin ce vendredi. En tout, quatre personnes étaient intoxiquées à cause d'un poêle qui aurait dysfonctionné.

En plus de l'octogénaire décédée, trois femmes de 22, 56 et 65 ans ont été prises en charge par les pompiers. Les deux plus âgées sont dans un état grave.