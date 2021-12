Une femme de 82 ans accidentellement tuée par un train près de Toulouse

Dramatique évènement ce jeudi, à la veille du réveillon de Noël en Haute-Garonne. Une femme de 82 ans a été tuée par un train au passage à niveau de Baziège, non loin de Toulouse. Il s'agit d'un accident confirme le maire de la commune, les barrières étaient bien fermées. Le TGV circulait en direction de Carcassonne.

" La SNCF a changé les traverses depuis quelques années [...] ce qui rend le cliquetis des wagons beaucoup moins important." — Jean-François Roussel

Emilienne, l'octogénaire percutée par le TGV, ne l'a pas entendu arriver explique le maire Jean-François Roussel à France Bleu Occitanie : "Elle a regardé à droite pour voir si rien n'arrivait, a traversé sur la première voie et malheureusement sur la seconde à gauche le TGV arrivait et elle a été percutée". Le maire explique ainsi l'accident : "La SNCF a changé les traverses depuis quelques années, ce sont des traverses béton ce qui rend le cliquetis des wagons beaucoup moins important. De plus, nous sommes sous vent d'autan, ça n'aide pas." L'octogénaire portait également un capuchon, elle n'a pas entendu le train arriver

Emilienne habitait à seulement quelques mètres du passage à niveau. C'était l'ancienne cantinière de la commune et était très impliquée au club de l'âge d'or, dans une chorale ainsi qu'à la paroisse.

Trafic SNCF perturbé

Le trafic SNCF reprend progressivement depuis 10h30, il a été perturbé deux bonnes heures suite à cet évènement. 4 TER liO Occitanie ont été impactés et quelques TER ont été supprimés selon la SNCF.

Les accidents se multiplient ces dernières semaines sur les lignes ferroviaires de la région. Un jeune homme de 18 ans a été fauchée par un TER la semaine dernière à Albi, le lendemain un TER percutait un véhicule à Séméac.

Quatrième accident en huit jours en Midi-Pyrénées

Cet accident à un passage à niveau est le quatrième dans la grande région toulousaine en une semaine, et le deuxième mortel. Le mercredi 15 décembre, une octogénaire était extraite in extremis de sa voiture par un jeune témoin à Gaillac (Tarn); le jeudi 16 décembre, un garçon de 18 ans était mortellement fauché par un TER à Albi; et le lundi 20 décembre, un Intercités était accroché sans gravité par un poids-lourd à Réalville (Tarn-et-Garonne).

Ce midi, SNCF Réseau en souhaite pas commenter au micro cette série noire mais rappelle que dans 98% cas, les accidents sur les passages à niveau mettent en cause le comportement de la victime, faute d'inattention ou délit routier.