Une femme de 86 ans agressée sexuellement à Olivet

C'est dans le pavillon de la victime, pas très loin d'Auchan Olivet, que les faits se sont produits, dans la nuit de lundi à mardi. Vers minuit, cette femme de 86 ans aurait entendu du bruit au rez-de-chaussée et l'homme l'aurait alors menacée avec un couteau, pour lui prendre sa carte bleue, et lui extorquer son code. C'est ensuite qu'aurait eu lieu l'agression sexuelle - il n'est pas exclu, au vu de certains éléments de l'enquête, que cette agression soit requalifiée en viol.

Déjà condamné pour viol, il venait de sortir de prison

L'homme a ensuite pris la fuite, mais la victime a très vite appelé la police et fournit une description de son agresseur, permettant ainsi à une brigade de police de l'interpeller moins d'une heure plus tard, en pleine rue, pas très loin des lieux. Après l'avoir identifié, les policiers ont constaté que cet homme était inscrit au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et violentes, depuis sa condamnation à 20 ans de réclusion pour viol. Selon les informations de France Bleu Orléans, il était sorti au début de cette année, après 12 ans passés en prison.

La victime, très choquée, admise à l'hôpital pour des examens

L'agresseur présumé a été présenté au Parquet d'Orléans ce jeudi soir, la procureure ne souhaite pas communiquer en l'état mais confirme l'ouverture d'une information judiciaire. La victime très choquée, traumatisée même, a été admise à l'hôpital pour des examens, elle ne porterait pas de traces de coups.