Le secours ont été alerté vers 10 heures, mais n'ont pu que constater le décès, de cette dame née en 1929. Il y avait 1,80 mètres d'eau au rez-de-chaussée de sa demeure au lieu dit "le Pont". Il se trouve sur la nouvelle commune des Crêts-en-Belledonne (fusion depuis le 1er janvier 2016 de Môretel et Saint-Pierre-d'Allevard).

Depuis mercredi, le département de l'Isère est placé en vigilance orange aux fortes pluies, aux vents violents et aux inondations suite au passage de la tempête Eleanor dans le nord et l'estd e la France. De nombreuses routes ont été coupées ce matin et le risque d'avalanche est très élevé.

