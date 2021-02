Une femme de 88 ans portée disparue aux Adrets-de-L’Estérel

Les gendarmes de la compagnie de Gassin-Saint-Tropez lancent un appel à témoins pour tenter de retrouver une femme de 88 ans. Elle a disparue depuis ce vendredi matin, après une dispute avec son mari. L’octogénaire aux cheveux blancs et courts mesure 1m70 et est de corpulence mince. Elle est partie avec une voiture de marque Suzuki et immatriculée 487 BFM 83, de couleur gris-clair.

Si vous pensez pouvoir aider les forces de l’ordre, vous pouvez les joindre à ce numéro : 04 94 46 97 94.