Une femme de 88 ans souffrant de troubles de mémoire recherchée aux alentours de Sorgues

Les gendarmes recherchent une femme de 88 ans qui s'appelle Raymonde LODIN, disparue ce matin. Elle est partie à pieds de son domicile à Sorgues. Elle souffre de problèmes de mémoire et elle n'est pas capable de donner son nom ou son adresse. La gendarmerie indique qu'elle est habillée d’un haut à motif fleurs, de couleur bleue marine et turquoise, et d’un Pantacourt bleu ciel.

Si vous détenez toute information il faut joindre le 17 et la gendarmerie de Sorgues.