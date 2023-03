Une femme de 97 ans oublie sa casserole sur le feu et provoque une incendie dans trois maisons en Dordogne

Deux logements détruits à cause d'un accident domestique. Un incendie s'est déclaré mardi 28 mars, aux alentours de 13 heures, dans une habitation à l'entrée de Bayac, en Dordogne. Elle comprend trois maisons mitoyennes. A l'intérieur de l'une d'entre elles, une femme de 97 ans qui se déplace en déambulateur oublie sa casserole sur la gazinière. Elle doit sortir de la maison avec son petit-fils présent au moment des faits.

ⓘ Publicité

Le feu se propage rapidement dans le logement d'à côté où vit son autre petit-fils, avec sa compagne et ses deux enfants. Les sapeurs-pompiers et la compagnie de gendarmerie de Bergerac arrivent sur place. Ils ne déplorent aucune victime ni blessé. Le feu est éteint avec l'utilisation de trois lances à eau et après environ quatre heures d'intervention.

Six relogements

Mais les deux premiers logements ont été fortement touchés par l'incendie. Au total, la surface brûlée est de 240 mètres carrés. Le logement de la femme âgée est complètement détruit. "Il ne reste que quatre murs", décrit la maire de Bayac, Annick Carot. La toiture du deuxième a été également détruite. Le troisième, une résidence secondaire inoccupée, n'a presque pas été impacté. Seule une poutre a subit des dégâts.

Selon le Centre d'opérations et de renseignement de la gendarmerie (CORG), la femme de 97 ans a été relogée dans l'Ehpad de Lalinde, commune voisine. Elle est très choquée. Cinq autres personnes vont être relogés par la mairie de Bayac : les deux petits-fils, la compagne de l'un d'entre eux et leurs enfants.