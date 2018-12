Une femme décède à Marseille après avoir été touchée par une grenade lacrymogène

Marseille, France

Samedi en fin de journée, alors que plusieurs échauffourées éclataient dans le centre-ville de Marseille à l'issue des manifestations des gilets jaunes et contre le logement insalubre, une femme de 80 ans a été touchée au visage par une grenade lacrymogène. Tandis qu'elle fermait les volets de son appartement, un projectile l'a heurtée au visage. Transportée à l'hôpital de la Timone puis à l'hôpital de la Conception, elle y a été opérée mais est décédée "d'un choc opératoire", a déclaré ce lundi le procureur de la République à Marseille, Xavier Tarabeux.

Des plots de grenades retrouvés dans son appartement

Des plots de grenades ont été retrouvées dans l'appartement de la victime, a précisé Xavier Tarabeux, même si "à ce stade, on ne peut pas établir de lien de cause à effet entre la blessure et le décès", selon le procureur. Le logement de la victime est situé au quatrième étage d'un immeuble proche de la Canebière.

De violentes échauffourées ont éclaté samedi sur le Vieux-Port, dans les rues adjacentes et jusqu'en haut de la Canebière à l'issue de trois manifestations prévues dans le centre-ville, celle des gilets jaunes, la marche contre l'habitat indigne et celle contre la précarité, à l'initiative de la CGT. La police a utilisé des grenades de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Des affrontements entre forces de l'ordre et une centaine de casseurs ont fait quatre blessés du côté des policiers, qui ont procédé à 28 interpellations.