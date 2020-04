Une femme décède dans l'incendie de son logement à Amiens

Une femme est décédée ce samedi après-midi dans l'incendie de son logement, une amiénoise subdivisée en plusieurs chambres dans la rue Morgan dans le quartier Henriville à Amiens. Les pompiers ont été appelés à 17 heures pour un feu dans cette chambre de 30 mètres carrés situé au rez de chaussée d'un immeuble et donnant sur une cour.

Ils ont découvert le corps de la victime à l'intérieur. "Un médecin légiste s'est rendu sur place, nous ne pouvons établir pour l'instant ni son identité ni son âge. Une enquête pour recherche des causes de la mort est ouverte", indique le Procureur de la République d'Amiens, Alexandre De Bosschère.

Deux autres personnes, ayant inhalé de la fumée et choquées ont été prises en charge et transportées au CHU d'Amiens. Plusieurs occupants de cette maison subdivisée ont été évacués et relogés. Le bâtiment a été endommagé par un "feu violent", détaille aussi le Procureur. Au moins un autre logement est abîmé, celui dans lequel se trouvait la victime a été totalement détruit.