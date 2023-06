Une femme décède dans un incendie à Mézières-sur-Ponthouin dans le nord Sarthe

Les pompiers sont intervenus ce jeudi 29 juin à Mézières-sur-Ponthouin (Sarthe) pour un feu d'habitation au hameau du Ponthouin. L'incendie a fait une victime, l'occupante de ce logement communal. Cette femme d'une quarantaine d'années habitait la commune depuis 15 ans, précise le maire Guy Cosme, joint par France Bleu Maine.

ⓘ Publicité

En raison de son handicap, la victime ne pouvait plus quitter son lit. Elle vivait seule mais bénéficiait quotidiennement d'aide à domicile. Une enquête est ouverte pour préciser les causes de la mort et déterminer l'origine du feu, qui a pris au niveau du lit médicalisé de la quadragénaire.