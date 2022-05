Une femme décède dans un incendie d'un garage à Antibes

Un incendie à Antibes a fait une victime ce vendredi matin : une femme, prisonnière des fumées et des flammes.

L'incendie a pris dans le garage d'une petite villa du quartier des Jardins de Beauvert. Les 20 mètres carrés de cette pièce ont été entièrement ravagés par les flammes. Il ne reste plus que des bribes d'objets noircis, brûlés, détruits. La victime, une femme, a été retrouvée dans ce garage par les pompiers arrivés très vite sur place en masse. Ils ont tout de suite éteint le foyer et étaient persuadés que la résidence épargnée, il n'y aurait pas de victime mais ce n'est pas le cas.

Ce sinistre à l'aube a fait un mort et laissé une famille dans le désespoir. Comme dans chaque feu, la police scientifique a été appelée et cherche les cause des premières étincelles.