Une femme décédée dans un incendie à Uzès

Un incendie a éclaté ce dimanche soir dans un appartement à Uzès (Gard) au deuxième étage d'un bâtiment. Le feu virulent s'est propagé à la toiture et le plafond du deuxieme étage s'est effondré. Les sapeurs-pompiers d'Uzès/Bagnols/Fournés et Méjannes ont déployé trois lances dont une sur la grande échelle afin de

stopper la propagation. Malgré ce déploiement massif et rapide, le corps sans vie d'une femme a été retrouvé dans un appartement.

L'origine du feu n'est pas connue.