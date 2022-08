Une femme defenestrée après une dispute à Périgueux, son compagnon mis hors de cause

La violente chute remonte à la nuit de mardi à mercredi. Un couple de Périgourdins se dispute dans un appartement, au premier étage d'une maison, rue Aubarède à Périgueux (Dordogne). Pendant la soirée, les voisins entendent du bruit dans l'appartement : le couple se dispute. Ils sont tous les deux fortement alcoolisés. Aux alentours de minuit, la femme de 35 ans tombe de la fenêtre, côté cour de la maison. Tombée de plus de trois mètres, elle souffre de plusieurs fractures, mais son pronostic vital n'a jamais été engagé, indique le parquet de Périgueux.

Le compagnon placé en garde à vue puis mis hors de cause

Son compagnon de 49 ans a été placé en garde à vue et une enquête a été ouverte pour violences conjugales. Le parquet de Périgueux indique que l'homme a été relâché à la suite de sa garde à vue et mis hors de cause, "rien ne met en cause un tiers" dans la chute, explique Solène Belaouar, la procureure de Périgueux.

L'enquête se poursuit pour déterminer les raisons de cette chute.