Une femme disparaît pendant une dizaine de jours avant d'être retrouvée, vivante, chez elle, en Haute-Garonne

Une femme de 52 ans avait disparu le 22 janvier de son domicile, à Estadens, à une centaine de kilomètres au sud de Toulouse, en Haute-Garonne. Elle a été retrouvée une dizaine de jours plus tard, vivante et très affaiblie chez elle, par les gendarmes.

C'est une histoire peu commune qu'ont à démêler les gendarmes de Saint-Gaudens mais qui heureusement finit bien. Depuis le 22 janvier, ils étaient à la recherche d'une femme de 52 ans, Maryline Massie, née Raluy. Elle avait disparu de son chalet en bois situé sur la commune d'Estadens, en Comminges, près d'Aspet, au sud de la Haute-Garonne sans donner de nouvelles. C'est son mari qui avait signalé sa disparition et la gendarmerie avait lancé un appel à témoins.

Leur domicile avait été placé sous scellés et le mari avait été entendu. Les gendarmes ne privilégiaient pas la piste criminelle. Finalement, ce vendredi 31 janvier, ces derniers raccompagnent l'homme chez lui afin qu'ils récupèrent quelques affaires. Ils réalisent alors que les scellés sont brisés et découvrent que la femme disparue depuis neuf jours est allongée, dans son lit. Elle est vivante mais en état de choc, amaigrie et très fatiguée. Les pompiers l'évacuent à l'hôpital de Saint-Gaudens. A sa sortie, très certainement dans le week-end, elle sera auditionnée par les enquêteurs qui vont tenter de comprendre son étrange disparition.

Ses proches avaient prévu d'organiser une battue ce dimanche pour la retrouver ; ils n'auront donc pas besoin de le faire. "Merci encore à tous ceux qui ont offert leur aide, vous pouvez être fiers de vous !", écrit notamment l'un d'eux sur facebook.