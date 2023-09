Une femme disparue en Dordogne retrouvée grâce à l'hélicoptère des gendarmes

Les gendarmes de la compagnie de Sarlat ont retrouvé une femme d'une cinquantaine d'années après un jour et une nuit de recherches, dans les environs de Rouffignac-de-Saint-Cernin-de-Reilhac, lundi 4 septembre. L'hélicoptère et les chiens pisteurs ont permis de la retrouver en vie, alors que la chaleur était intense avec plus de 34 degrés dans le secteur ce jour-là.

Ses proches avaient signalé sa disparition depuis la veille, ils étaient très inquiets, la dame étant fragile psychologiquement. Un chien de recherches des gendarmes a été mobilisé, il a pu remonter une piste mais a du s'arrêter à cause de la chaleur.

Une autre disparition le jour même

Les gendarmes ont alors appelé sur place l'hélicoptère de la gendarmerie pour poursuivre les recherches à partir de là où le chien s'était arrêté. Il a permis de localiser la quinquagénaire 600 mètres plus loin. Elle était allongée au milieu d'un champ. Les gendarmes l'ont retrouvée vivante, elle a été prise en charge par les pompiers appelés sur place.

Le même jour, les gendarmes ont été mobilisés pour une autre personne disparue, mais cette fois à Sarlat. Elle était partie en voiture de chez elle. Des riverains ont appelé la gendarmerie le lendemain au petit matin pour une voiture suspecte garée devant chez eux avec quelqu'un à l'intérieur. Les gendarmes ont tout de suite reconnu la personne qu'ils recherchaient depuis la veille.