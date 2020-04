Une femme écrasée par un tracteur près de Coutances hospitalisée en urgence absolue

Une femme de 43 ans a été écrasée par la roue arrière d'un tracteur ce mercredi 8 avril vers 17h40. La victime a été transportée par l'hélicoptère Dragon 50 et hospitalisée en urgence absolue au CHU de Caen.

Les pompiers de la Manche sont intervenus ce mercredi 8 avril vers 17h43 pour une femme de 43 ans. Elle a été écrasée par la roue arrière d'un tracteur dans un champs à Courcy, à côté de Coutances.

Elle a été transportée par l'hélicoptère Dragon 50 et hospitalisée au CHU de Caen. Elle est en état d'urgence absolue, et souffre d'un traumatisme au ventre, au thorax et à la tête, indiquent les pompiers. Elle est encore consciente.