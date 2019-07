Une femme enceinte agressée à Laval par un automobiliste

Laval, France

Une femme enceinte de 4 mois a été agressée par un automobiliste dans le quartier du Pavement à Laval. Les faits se sont déroulés la semaine dernière a-t-on appris ce mercredi auprès de la police. Tout est en fait parti d'un différent, d'un accrochage entre les conducteurs et les passagers de deux voitures. La tension est montée rapidement avec des échanges verbaux de plus en plus violents. Les protagonistes de cette affaire en sont alors venus aux mains. Dans la bousculade, un homme a porté un coup au visage de cette femme enceinte. Interpellé par les policiers, il a reconnu les faits en garde à vue. Un acte involontaire selon sa version. Il a été remis en liberté. Une enquête judiciaire est en cours.