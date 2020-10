Une femme entre la vie et la mort après avoir été renversée par une voiture près de Douai

Une femme est gravement blessée après avoir été renversée, ce mardi, par une voiture à Lallaing, dans le douaisis. D'après nos informations, elle tentait d'intervenir dans un conflit et de mettre fin à un différend entre des jeunes et un automobiliste. Elle aurait alors passé sa tête dans l'habitacle mais le conducteur aurait redémarré, emportant la victime et lui roulant dessus à deux reprises.

Une quadragénaire entre la vie et la mort

Le pronostic vital de la victime, âgée de 42 ans, est engagé.

L'automobiliste, auteur présumé des faits, s'est rendu de lui-même au commissariat de Douai vers 18 h 30 et a été placé en garde à vue.

Plus d'informations à venir.