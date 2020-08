Une femme entre la vie et la mort après un accident en Loire-Atlantique

L'accident s'est produit entre Maisdon-sur-Sèvre et Château-Thébaud. Une femme de 37 ans est très gravement blessée et son pronostic vital est engagé.

Une femme de 37 ans est entre la vie et la mort après avoir fait une sortie de route vers minuit et demi cette nuit entre Maisdon-sur-Sèvre et Château-Thébaud sur la route départementale 58. Elle souffre d'une importante plaie au niveau du cou provoquant d'importants saignements. Le SAMU a procédé à un massage cardiaque et l'a transportée en urgence au bloc opératoire du CHU de Nantes. Ce dimanche matin son pronostic vital est "fortement engagé" selon les gendarmes.