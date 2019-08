Une femme est morte percutée par plusieurs voitures à Juvignac

Une femme dont l'âge n'a pas été précisé s'est fait percuter par une voiture sur la RN109 à Juvignac (Hérault) ce vendredi 23 août vers 23 heures. D'autres véhicules auraient roulé sur la victime. Six personnes ont du être prises en charge par une cellule psychologique.

Juvignac, France

Une femme est morte écrasée par une voiture à Juvignac (Hérault) sur la nationale 109 à hauteur du magasin BUT, vendredi soir vers 23h. D'autres voitures auraient roulé sur la victime et six personnes ont été prises en charge par une cellule psychologique dans la salle des mariages de la mairie.

Ni l'âge de la victime, ni les circonstances de l'accident ne sont connues pour le moment.