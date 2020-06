Une femme et son bébé tués dans un accident de la route sur l'A31 en Côte-d'Or

Une femme de 35 ans et son bébé de six mois ont péri dans une collision avec un poids lourd ce mercredi 3 juin sur l'A31 à hauteur de la commune de Selongey, en Côte-d'Or. L'accident s'est produit alors qu'un orage violent s'abattait sur le secteur.

C'est vers 14h30 ce mercredi 3 juin que les pompiers de Côte-d'Or ont reçu l'alerte. Une voiture et un poids lourd se sont percutés sur l'autoroute 31 dans le sens Nancy-Beaune. L'accident s'est produit alors qu'un violent orage accompagné de fortes pluies et de grêle faisait rage sur la région de Selongey. La voiture immatriculée dans le département du Rhône a peut-être été victime d'un aquaplaning. L'enquête ouverte par la gendarmerie devra le préciser.

Un bilan très lourd

La conductrice de la voiture âgée de 35 ans a été tuée dans le choc, ainsi que son bébé de six mois. Un enfant de 7 ans a également été gravement blessé et transporté en urgence absolue à l'hôpital. Deux autres enfants, un garçon de 10 ans et une fillette de 7 ans sont plus légèrement touchés. Le conducteur du poids lourd est pour sa part indemne mais très choqué.

Selongey a été particulièrement touché par les orages

L'accident s'est produit au moment où un violent orage s'abattait sur la région de Selongey accompagné d'un épisode de grêle impressionnant et de fortes averses. Les sapeurs pompiers ont effectué 18 interventions pour des locaux inondés dans le secteur.