Aubervilliers : une femme et sa fille de 2 ans tuées à l'arme blanche, son compagnon arrêté

Une femme de 30 ans et sa petite fille de 2 ans et demi ont été tué cette nuit à Aubervilliers, en Seine Saint Denis. Un homme de 29 ans a été placé en garde à vue, il serait le père de l'enfant et le compagnon de la victime. Vers 2H30 samedi, les secours sont intervenus dans un appartement du centre-ville pour prendre en charge trois personnes dont un enfant. La mère et l'enfant sont décédés peu de temps après.

La sœur du suspect, âgée de 20 ans, est actuellement entre la vie et la mort à l'hôpital. Après avoir elle reçu des coups de couteau, elle a tenté de fuir son agresseur en sautant par la fenêtre du 2ème étage. L'homme de 29 ans a tenté de prendre la fuite en voiture mais a provoqué un accident de la route quelques centaines de mètres plus loin.

Nous ne savons pas encore les circonstances exactes du drame selon le parquet. Une enquête a été ouverte pour homicides par conjoint et par ascendant et pour tentative d'homicide a été confiée au service de police judiciaire du département. Selon le dernier bilan du ministère de l'Intérieur, 102 femmes avaient été tuées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint en 2020. Elles étaient 146 en 2019.