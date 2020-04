Une femme et son fils arrêtés pour des menaces de mort contre un chauffeur du tram de Besançon

Une femme de 58 ans et son fils de 21 ont été arrêtés samedi en milieu de journée après avoir proféré des menaces de mort contre un conducteur du tram de Besançon. Les deux personnes voulaient s'arrêter entre deux arrêts.

Une femme de 58 ans et son fils de 19 ans ont été arrêtés peu après leur sortie du tramway de Besançon, samedi midi. Il sont rentrés quelques minutes auparavant dans une rame, "passablement éméchés", raconte le commandant Rachid Benazrine, adjoint du directeur départemental de la sécurité publique du Doubs.

Immédiatement après leur entrée, ils commencent par insulter les passagers de la rame avant de se diriger vers le conducteur. La mère et le fils menacent le chauffeur de le tuer s'il ne les laisse pas descendre entre deux arrêts. Le conducteur refuse et le fils sort de ses gonds. Il frappe plusieurs fois la porte de séparation entre le conducteur et les passagers avec le pied.

Mère et fils finissent par sortir du tram peu avant midi puis sont arrêtés quelques minutes plus tard.

La femme de 58 ans en rétention judiciaire

Ils sont immédiatement placés en garde à vue au commissariat de Besançon. L'homme de 19 ans en est sorti ce dimanche mais sa mère est, elle, placée en rétention judiciaire. "Elle n'a pas respecté sa liberté conditionnelle", confirme Rachid Benazrine. Elle doit passer devant le parquet ce lundi. Elle devait purger une peine d'un an de prison.