C'est une information que révèlent nos confrères de Paris Normandie. Une femme et son fils de 4 ans qui avaient été enlevés près de Rouen ont été retrouvés lundi après-midi dans la Sarthe. Ils étaient séquestrés dans une voiture conduite par l'ex-conjoint de la victime.

Sarthe, France

Selon Paris Normandie, la voiture, une Peugeot 508 a été repérée lundi après-midi sur l'A 28 à hauteur de Vivoin, à 25 kilomètres au nord du Mans. Le conducteur qui aurait pris son ex-compagne et le fils de celle-ci en otage, a eu un accident. Il a percuté un camion. La femme est enfermée dans le coffre. Elle est blessée et choquée mais ses jours ne sont pas en danger. Quant au petit garçon de 4 ans, assis sur son siège auto à l'arrière du véhicule, il est indemne. Le conducteur qui a été éjecté de son siège dans l'accident, a tenté de mettre fin à ses jours à l'arrivée des gendarmes en se donnant un coup de couteau dans le thorax. Il a été transporté à l'hôpital du Mans avec un poumon perforé. L'homme de 24 ans a été placé sous surveillance en attendant son audition. Selon Paris-Normandie, la femme et son fils auraient été enlevés à Canteleu, près de Rouen, en début d'après-midi. Elle aurait réussi à passer à un coup de fil à une amie avec son téléphone portable, alors qu'elle était enfermée dans le coffre. Ce qui aurait permis aux gendarmes de localiser la voiture.