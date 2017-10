Une femme et son fils sauvés du brouillard par les pompiers

Surpris par le brouillard, une femme et son fils ont été récupérés par les pompiers ce jeudi matin sur une plage à Dives-sur-mer dans le Calvados. Ils sont sains et saufs.

Un épais brouillard recouvre ce jeudi matin une partie de la Normandie. Mieux vaut dans ce cas se montrer prudent et pas seulement sur la route. Les pompiers du Calvados ont dû intervenir en milieu de matinée pour récupérer une femme, son fils et leur chien qui se promenaient sur la plage. Ils se sont perdus dans le brouillard et ont bien failli se faire surprendre par la marée montante au niveau de l'embouchure de la Dives. Ils ont appelé les secours à 9h41 et ont pû être récupérés 3/4 d'heure plus tard par l'équipe "sauvetage côtier" du SDIS 14 . Ils sont sains et saufs mais cet incident rappelle, en cette période de vacances scolaires, que le littoral est particulièrement dangereux en cas de brouillard. Notamment à marée montante...