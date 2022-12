Une femme et un bébé gravement blessés dans l'incendie d'une maison près de Mortain

Le feu est parti en fin d'après-midi, mardi 6 décembre, du rez-de-chaussée d'une habitation de Romagny-Fontenay près de Mortain. Les pompiers sont parvenus à circonscrire l'incendie puis à l'éteindre. Les occupants de l'habitation ont pu être évacué mais plusieurs sont blessés.

Une femme et un bébé gravement blessés

Une femme de 25 et un bébé âgé d'un mois et demi sont gravement blessés indiquent les sapeurs-pompiers. Ils ont été transportés par le SMUR au centre hospitalier d'Avranches. Deux filles de 4 et 5 ans sont légèrement blessées, elles ont également été transportées vers cet hôpital. Un homme de 26 ans a lui été transporté au centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët, il est légèrement blessé. Deux garçons de 7 et 8 ans ont eux été sortis indemnes et sont pris en charge par des voisins.

Une quarantaine de sapeurs-pompiers venus de neuf centres de secours de la Manche.