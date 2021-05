Les corps d'une femme et d'un homme, tous les deux morts, ont été retrouvés à la mi-journée à Saint-Gilles (Gard).

Une femme et un homme retrouvés morts à Saint-Gilles

Les gendarmes de la section de recherches de Nîmes sont mobilisés depuis le début d'après midi, ce mardi, à Saint Gilles (Gard) après la découverte de deux corps à la mi-journée. Il s'agit d'une femme et d'un homme. Ils ont été retrouvés en face de la manade de l'étrier non loin de la base de la Sécurité Civile. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de la mort. Des techniciens de l'institut médico-judiciaire ont été dépêchés sur place.