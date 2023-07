Une femme et une adolescente grièvement blessées sur l'A20 à hauteur de Saint-Ybard

Une femme et une adolescente grièvement blessées sur l'A20 en Corrèze au niveau de la commune de Saint-Ybard.

Un terrible accident le jeudi 27 juillet sur l'A20 dans le sens Toulouse-Paris a fait trois blessés. Une voiture et un poids lourd sont entrés en collision en Corrèze, au niveau de la commune de Saint-Ybard, peu avant neuf heures.

ⓘ Publicité

Une femme de 65 ans et une adolescente de 12 ans ont été grièvement blessées et héliportées vers le CHU de Limoges. Un homme de 63 ans, blessé plus légèrement, a lui été conduit au Centre Hospitalier de Tulle.