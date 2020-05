Une femme étranglée lors d'un cambriolage dans le Vieux-Lille : trois suspects mis en examen

Deux hommes et une femme ont été interpellés, puis mis en examen et écroués, pour le meurtre de la septuagénaire au cours d'un cambriolage.

Le scénario du drame qui s’est déroulé le 7 mai dans un immeuble du Vieux-Lille commence à se dessiner. Une femme de 76 ans a été retrouvée morte étranglée, chez elle. Trois personnes sont aujourd’hui mises en examen et écrouées.

Dès le début de l’affaire, les enquêteurs ont senti qu’il y avait des incohérences dans la version de la voisine qui a donné l’alerte. Une femme de 37 ans, qui vit dans le quartier, et qui connaissait la victime. Le soir du drame, elle affirmait avoir vu que la porte du domicile de la victime était ouverte, être rentrée, et avoir découvert le corps de la septuagénaire.

Cambriolage qui a mal tourné

Cette femme est désormais en prison, et mise en examen pour vol avec violence ayant entraîné la mort, et association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, tout comme deux hommes, âgés de 23 et 28 ans. On ne connaît pas encore les responsabilités de chacun, mais il semble que le trio ait préparé un cambriolage, qui a mal tourné.

Un cambriolage au butin bien maigre, quelques bijoux et une carte bleue. Les trois suspects étaient, jusqu’à aujourd’hui, inconnus de la police et de la justice. Ils risquent désormais la cour d’assises.