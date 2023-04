Une femme fait une chute d'une falaise, elle s'en sort miraculeusement

Elle s'en sort miraculeusement. Une femme de 43 ans a chuté d'une falaise ce dimanche à Poullan-sur-Mer, tout près de Douarnenez dans le Finistère. Elle est tombée de 10 mètres et s'en sort avec quelques fractures au poignet et à la clavicule. La femme a été hélitreuillée par le Dragon 29, puis prise en charge par un véhicule de secours et d’assistance aux victimes avant d'être conduite à l'hôpital de la Cavale Blanche à Brest.

Au total, une unité de sauvetage en milieu périlleux et une unité de sauvetage en milieu nautique ont été mobilisées, soit 20 sapeurs-pompiers.