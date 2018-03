Saint-Jean-de-Boiseau, France

D'après les gendarmes tout part d'un petit litige entre cette femme de 48 ans et un homme qui habite lui aussi sud Loire. L'agression se déroule sur fond d'alcool. Il est 4 heures du matin. La victime vient de passer la soirée à harceler son agresseur en lui passant des coups de fil à répétition.

Expédition punitive

L'homme n'y tient plus. Avec son neveu et deux autres hommes il organise une sorte d'expédition punitive et se rend chez elle. Deux hommes restent dans la voiture tandis que deux autres -l'oncle et le neveu- font irruption dans la maison en brisant une vitre. D'après les gendarmes c'est le neveu, âgé de 32 ans, l'auteur principal de l'agression. Il frappe la victime et abuse d'elle sexuellement.

Les deux agresseurs présumés sont présentés au parquet ce vendredi.