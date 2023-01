Une femme gravement blessée au couteau dans une rixe à Saint-Dié-des-Vosges

La police est intervenue vers 7h15 ce dimanche 1er janvier à Saint-Dié-des-Vosges pour une violente rixe dans une foyer de jeunes travailleurs. Une jeune femme a été blessée au couteau, agressée par un jeune homme.

Un jeune homme en garde à vue

Elle présentait des plaies au visage et dans le dos, et a été prise en charge par les pompiers dans un état grave. Son pronostic vital n'était pas engagé. L'auteur des faits est un jeune homme d'une vingtaine d'années, déjà connu des services de police. Il est ce dimanche soir en garde à vue, entendu par les enquêteurs. On ne connaît pas encore les circonstances précises de cette agression.