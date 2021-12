Une femme gravement blessée dans un accident de la route à Coarraze

Une voiture et un poids lourd se sont rentrés dedans au sud de Pau, à Coarraze (Pyrénées-Atlantiques), ce samedi 4 décembre. La conductrice de la voiture, une femme âgée de 45 ans, a été transportée dans un état grave à l'hôpital de Pau.

Les pompiers des Pyrénées-Atlantiques sont intervenus pour un grave accident de la route ce samedi 4 décembre au matin, dans la commune de Coarraze, au sud de Pau. Au carrefour entre les départementales 938 et 507, une voiture et un poids lourd se sont percutés. Une femme de 45 ans a été gravement blessée et transporté à l'hôpital de Pau.

La victime conduisait la voiture, et il y a eu un choc presque frontal entre les deux véhicules expliquent les pompiers. La femme au volant a dû être désincarcérée de sa voiture par les secours, avant d'être évacuée en urgence à l'hôpital, dans un état grave. Le conducteur du poids lourd est très choqué mais n'est pas blessé.