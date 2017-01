Une femme gravement blessée à Gourette dans un accident de luge

L'accident a eu lieu ce samedi vers 19h dans la station de ski de Gourette en vallée d'Ossau. Trois personnes se sont percutées en luge, une femme est gravement blessée. Une autre intervention a également mobilisé l'hélicoptère Dragon 64.

Les gendarmes du PGHM (Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne) d'Oloron sont intervenus à deux reprises ce samedi en fin de journée à Gourette et à proximité de la station. L'hélicoptère de la Sécurité civile est sorti sur ces deux interventions.

Un grave accident de luge

Un grave accident de luge est arrivé vers 19 heures ce samedi à Gourette. La station était mobilisée pour l'Istery Blanche, une course d'obstacles sur les pistes. Selon le PGHM d'Oloron trois personnes à luge sont entrées en collision. Une femme de 47 ans est gravement blessée, elle souffre d'un traumatisme crânien et d'un traumatisme du rachis (colonne vertébrale), elle a été transportée par Dragon 64 à l'hôpital de Pau.

Les deux autres personnes sont blessées. Un homme de 35 ans souffre d'un traumatisme faciale et une femme de 25 ans s'en sort avec des douleurs dorsales. Tous les deux ont été transportés en véhicule au Centre hospitalier d'Oloron.

Deux skieurs en difficultés

Un peu plus tôt dans la soirée, vers 18h30, l'hélicoptère de la Sécurité civile est venu en aide à deux jeunes skieurs. Après s'être aventurés en hors-piste, ces deux skieurs âgés de 25 à 30 ans se sont retrouvés face à une paroi rocheuse. La nuit tombant ils ont appelé à l'aide, des skieurs les ont entendus et ont prévenu les secours. Sains et saufs, ils ont été évacués par hélicoptère jusqu'au centre de secours de Gourette.