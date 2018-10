Aigues-Mortes, France

Accident dramatique à la fête votive d'Aigues-Mortes ce samedi 5 octobre. En fin d'après-midi, une femme a été gravement blessée par un taureau pendant une abrivade.

Projetée en l'air sur plusieurs mètres

La victime se trouvait entre les gradins des arènes et la piste des taureaux. La course était terminée. L'accident s'est produit lors du bandido, c'est à dire pendant le retour des taureaux, un par un au pré. L'animal a sauté par dessus la barrière et percuté la femme dans le berceau de ses cornes.

La victime a été projetée en l'air sur plusieurs mètres avant de retomber sur la tête. D'abord prise en charge par les services de sécurité de la fête, elle a été transportée par le SAMU en hélicoptère vers un hôpital de la région. Elle souffre d'un important traumatisme crânien. Samedi soir, son pronostic vital était engagé.

La victime originaire de Cannes, était venue en vacances avec son mari. Selon le maire d'Aigues-Mortes, Pierre Mauméjean, elle avait été prévenue plusieurs fois par des habitants qu'il était dangereux de sortir des gradins pendant une abrivade.

Immédiatement après l'accident, la fête a été interrompue. Selon Pierre Mauméjean elle reprendra le lendemain.