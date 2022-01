Une femme grièvement blessée dans un accident de la route dans le Cher

Treize jours après un terrible accident mortel sur les routes du Cher, un nouvel accident grave a eu lieu à la mi-journée, ce jeudi 13 janvier 2022 dans l'est du département. L'accident s'est produit peu après midi et une seule voiture est en cause. La conductrice, a violemment percuté un arbre au lieu-dit La Folie, sur la commune de la Celle-Condé (entre Saint-Amand-Montrond et Issoundun).

Une personne, la conductrice, a été grièvement blessée indiquent les pompiers du Cher. Elle a été héliportée à l'hôpital de Bourges. Cinq sapeurs pompiers ont été engagés.