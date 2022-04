Une femme grièvement blessée évacuée par hélicoptère des l'îles de Chausey

Préfecture maritime Manche et mer du Nord

C'est un navire de plaisance en mouillage dans les îles de Chausey qui a alerté le Cross Jobourg ce samedi 16 avril au matin. Une membre de son équipage s'est grièvement blessée en tentant de grimper sur un rocher. "Le site est très fréquenté ce week-end en raison des conditions météorologiques et de marée," explique la Préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord, "et la zone est difficile d'accès." C'est pourquoi l'hélicoptère Dragon 50 de la sécurité civile a été mobilisé pour transporter la victime à l'hôpital d'Avranches.

La préfecture maritime rappelle également que la couverture téléphonique est "inégale" sur l'archipel de Chausey et qu'il est donc indispensable d'avoir une VHF sur soi dans le secteur pour pouvoir prévenir les secours.