Une femme hospitalisée après avoir erré plus de deux jours en forêt au nord de Tours, en Indre-et-Loire

Par Boris Compain , France Bleu Touraine - Mis à jour le -

La géolocalisation du téléphone de la disparue a désigné une zone boisée très dense, entre St Roch et Pernay. Malgré la mobilisation de nombreux gendarmes, de chiens et d'un hélicoptère, il a fallu deux jours pour retrouver cette femme de 49 ans, épuisée et déshydratée.