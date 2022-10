Une femme jugée à Bordeaux pour avoir posé nue avec des animaux empaillés

une taxidermiste devant le tribunal correctionnel de Bordeaux ce jeudi, elle posait nue à cotés d'animaux morts et empaillés. L'art est impénétrable me direz-vous... Oui, sauf que les cadavres en question sont des espèces protégées. La Sepanso, une fédération d’associations de protection de la nature et de l’environnement, a donc porté plainte, et réclame 10.000€ de préjudice moral. Au pénal, la détention d'espèces protégées peut aller jusqu'à 3 ans de prison et 150.000€ d'amende.

On parle ici de près de 160 espèces : un lion, un tigre, un flamand rouge des caraibes, un amazone à front bleu, entre autres, retrouvés dans l'atelier de la taxidermiste. La collection appartenait à son prédécesseur, mondialement reconnu, qui avait pignon sur rue à Caudéran et qui a pris sa retraite il y a 10 ans. Lui est poursuivi pour détention, elle pour vente.

Les associations de protection de l'environnement ont alerté l'office français de la biodiversité après avoir vu des photos sur le site internet de la prévenue où on la voit se mettre en scène, dans ce qui ressemble à une église, complètement nue, dans des positions suggestives avec ces animaux morts. "On est entre la pornographie et la zoophilie" s'agace l'avocat de Sépanso. La défense parle de son côté de "performance d'art contemporain".

Les agents de l'office français de la biodiversité ont saisi le stock.