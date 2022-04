Une femme jugée en Dordogne pour avoir logé des prostituées et organisé des rendez-vous avec des clients

Une femme a comparu ce mercredi 6 avril 2022 devant le tribunal correctionnel de Périgueux pour proxénétisme, blanchiment aggravé et escroquerie. Des faits qui se sont produits entre 2016 et 2019 dans le quartier de la gare à Périgueux, rue des Mobiles.

Deux personnes étaient poursuivies par le tribunal. Mais l'audience a très vite tourné autour du rôle de Sarah* (le prénom a été modifié). Une périgourdine de 44 ans, jamais condamnée, accusée d'être la tête pensante de cette affaire lucrative. "J’ai simplement aidé ces femmes parce qu’elles me l’ont demandé", explique-t-elle à la barre.

Elle risque pourtant dix ans de prison pour proxénétisme. Au tribunal, elle raconte que tout commence sur Airbnb en 2016. Des prostituées espagnoles lui louent l’un de ses logements près de la gare. Sarah sympathise avec les prostituées car elle parle espagnole. Son numéro de téléphone s’échange entre prostituées qui la contactent désormais directement explique-t-elle. Les locations de ses trois studios s’enchainent pour 350 euros la semaine.

36 prostitués hébergées en deux semaines

Alertés par des voisins qui observe le manège des prostituées et des clients, les policiers du SRPJ de Bordeaux déploient d'importants moyens d'investigation. Ils planquent quinze jours à l'été 2018 rue des Mobiles. Et photographient en deux semaines 36 prostituées différentes sortant de l'immeuble. Et au moins 53 clients. Ils lancent en même temps des écoutes téléphoniques. Ils découvrent alors qu'elle s'occupe de prendre les rendez-vous pour 11 d'entre elles et gère certaines annonces sur internet. Elle s'occupe même des demandes des clients et de les informer sur les tarifs. En échange, elle touche 10 euros sur les passes à 50 euros, 20 euros sur celles qui sont supérieures.

"Il y avait que des prostituées indépendantes" explique Sarah à la cour. "J'ai logé des dames qui travaillaient depuis 30 ans, d'autres plus jeunes, des transsexuels, même parfois des mères de famille seule qui ont besoin d'argent", raconte-t-elle avant d'insister sur le fait que jamais elle n'a pensé se rendre coupable de proxénétisme. Aucune prostituée ne s'est constituée partie civile.

40 000 euros en espèces retrouvés lors de la perquisition

En trois ans, l'enquête de police montre qu'elle a déposé en trois ans plus de 80 000 euros en espèces sur ses comptes bancaires. Et 40 000 euros en liquide ont été retrouvés lors de la perquisition. Elle a aussi acheté en 2017 une maison à Périgueux dont elle a payé le montant comptant.

Le procureur a requis contre Sarah trois ans de prison dont deux avec sursis probatoire. Son complice présumé, un homme d'une cinquantaine d'année, à un an de prison et deux ans avec sursis probatoire. Le délibéré a été placé en délibéré au 18 mai prochain.