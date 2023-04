Une femme manipulatrice pousse son gendre à tuer, le procès s'ouvre devant les Assises de l'Hérault

Ouverture ce lundi devant la cour d'Assises de l'Hérault du procès d'un assassinat commis en février 2016 dans un camp de gens du voyage à Marseillan. Un homme aujourd'hui âgé de 30 ans est poursuivi pour avoir abattu l'ancien compagnon de sa femme, âgé de 23 ans à l'époque des faits. Dans le box des accusés se trouvent également sa belle mère, 54 ans et son beau frère, 30 ans poursuivis pour complicité. Les trois accusés comparaissent libres. La justice n’ayant pas réussi à organiser le procès dans un délai raisonnable. Les faits remontent à 7 ans.

ⓘ Publicité

L'accusé, pompier volontaire à Agde sans aucun casier judiciaire était convaincu que l'ex était violent avec sa femme. Mais il y a eu dans cette affaire beaucoup de manipulation de la part de la maman.

A l'époque en 2016, cela fait des mois que Coralie se plaint du comportement de son ex : du harcèlement, des violences régulières, un conflit latent sur la garde leur bébé de quelques mois. La mère de Coralie, elle aussi dénigre sans cesse son ancien gendre, elle dit même à qui veut l'entendre qu'elle serait "prête à payer pour l'éliminer".

C'est dans ce contexte qu'Alexandre, le nouveau petit ami de Coralie, ancien pompier de Paris, pompier volontaire à Agde, jusque-là sans histoire, finit par organiser une véritable expédition punitive.

Il se prépare pendant plusieurs semaines, s'entraine à tirer sur des casseroles dans les vignes pour tester le bruit, le recul et la précision des armes qu'il s'est procurées, il achète des bidons d'essence et des bouteilles pour fabriquer des cocktails molotov, il va en repérage dans le camp des gens du voyage pour identifier la caravane dans laquelle vit son rival.

Des menaces largement exagérées par la fille et la mère

Le 14 février 2016, Alexandre abat Reynald Barguet de trois balles de 22 long riffle. Mais Alexandre découvrira au cours de l'enquête que les violences dénoncées par sa compagne et par sa belle-belle ont été largement exagérées. Coralie le reconnait devant les gendarmes, depuis qu'elle a quitté Reynald Barguet en décembre 2015 jusqu'à son assassinat le 14 février 2016, elle n'a subi "aucune violence, aucune menace, ni même tentative de reconquête"? Plusieurs procédures judiciaires ont été retrouvées mais il s'agit de courriers adressés par la belle-mère directement auprès du président de la République pour se plaindre des menaces de son gendre sur sa fille mais aussi été surtout pour se plainte de l'attitude des gendarmes ou de la police municipale. La belle-mère a alors refusé que sa fille soit entendue. Une seule plainte a été déposée en janvier 2016 pour "menaces de mort". A ce titre, Raynald Barguet était convoqué par un officier pour s'expliquer, il est mort avant d'avoir pu s'expliquer.

Une belle-mère manipulatrice et machiavélique

La belle mère sera donc au centre de ce procès, décrite par de nombreuses personnes comme manipulatrice, et machiavélique. Son gendre affirme qu'il a agit seul, et que sa belle-mère n'était au courant de rien. Mais l'enquête a montré qu'elle avait acheté les cagoules et les talkies walkies, elle ne pouvait ignorer ce que projetait son gendre, elle est poursuivie pour complicité d'assassinat.

Le beau frère qui a aidé Alexandre à cacher les armes, à laver ses vêtements et lui a fourni un alibi pour le soir du crime est également poursuivi pour complicité d'assassinat, les enquêteurs n'ont pas pu prouver qu'il était présent sur le site le jour de l'exécution, le doute persiste.

Le procès doit durer 5 jours