Une femme menaçante et armée d'un couteau interpellée dans le centre-ville de Dijon

Une femme d'une vingtaine d'année a été interpellée ce vendredi après-midi dans le centre-ville de Dijon. Elle déambulait dans les rues, le visage entièrement dissimulé et armée d'un couteau. Elle est actuellement en garde à vue.

Ce sont des passants qui l'ont signalée à la police. Une femme d'une vingtaine d'année, qui portait un voile et avait dissimulé son visage avec un bonnet et une écharpe, déambulait dans les rues du centre-ville de Dijon, menaçante et armée d'un couteau.

D'après les témoignages des passants, elle est entrée ou a cherché à entrer dans plusieurs endroits de la ville, des boutiques et la cathédrale Saint-Bénigne.

Elle a été interpellée dans une parfumerie de la rue Mably, où elle venait tout juste d'entrer. Elle est actuellement en garde à vue et la police ne connaît pas encore ses motivations.