Une femme menacée, enlevée par deux jeunes puis violée près de Toulouse

C'est une affaire terrible : une femme de 38 ans menacée avec une arme de poing par deux individus puis enlevée et violée par l'un d'eux. Tout commence à Rangueil dans la soirée du 24 septembre. La victime rentrait chez elle en voiture. Elle dit avoir été abordée devant sa résidence par deux jeunes hommes. Les deux agresseurs présumés l'auraient alors menacée avec une arme à feu, forcée à s'arrêter, puis ils se seraient emparés de son véhicule en la forçant à monter avec eux. C'est à ce moment-là que la trentenaire aurait été conduite à Vieille-Toulouse puis violée et frappée par l'un d'eux. La jeune femme a ensuite été abandonnée en pleine rue. Un passant lui est venu en aide, selon le Parquet de Toulouse. L'enquête a été confiée à la gendarmerie. L'un des agresseurs présumés interpellé au volant de la voiture de la victime L'un des deux hommes a été arrêté au lendemain des faits à Toulouse, quartier Empalot. Il conduisait la voiture de la victime. L'autre mis en cause a été interpellé dans la foulée. Ces deux ressortissants algériens, âgés de 18 et 21 ans, sont en situation irrégulière. Ils ont tous deux été mis en examen pour enlèvement et séquestration pour faciliter un autre crime. L'un d'eux est aussi poursuivi pour viol sous la menace d'une arme. Ils ont été placés en détention provisoire. L'affaire est désormais sur le bureau d'un juge d'instruction.