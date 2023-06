Une femme meurt après une chute du deuxième étage au Mans

La scène a eu lieu en fin de matinée, à l'heure où de nombreuses personnes reviennent de leurs courses au Carrefour Centre Sud voisin. Un peu avant 11 heures ce lundi 26 juin, une femme a été retrouvée morte devant le numéro 304 de l'avenue George Durand, après être passée par une des fenêtres de son appartement situé au deuxième étage.

D'après la famille, la femme a sauté dans le vide pour mettre fin à ses jours. Si cette thèse semble privilégiée, une enquête a toutefois été ouverte par la police. Selon le voisinage, cette femme de 61 ans vivait avec son mari et certains de leurs enfants.

Pour les personnes en grande difficulté psychologique, il existe un numéro national souffrance et prévention suicide , pour obtenir une écoute professionnelle et confidentielle 24h/24 et 7j/7 : le 31 14.