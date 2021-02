Une femme meurt dans l'incendie de sa maison à Saint-Germier dans le Tarn

Un drame s'est produit ce lundi 1er février au petit matin sur à Saint-Germier, dans le Tarn, entre Castres et Albi. Une femme de 40 ans est décédée dans l'incendie de sa maison et son mari est grièvement blessé.

Il est 6 heures ce lundi 1er février lorsque les pompiers sont appelés pour intervenir sur un feu dans une maison à Sain-Germier, dans le Tarn. Une femme de 40 ans et son mari sont piégés à l'intérieur de leur domicile, suite à une incendie vraisemblablement d'origine électrique. Les voisins alertés tentent de venir à leur secours mais les volets électriques à toutes les fenêtres les forcent à défoncer la porte du garage pour y parvenir. A leur arrivée, les secours font tout ce qu'ils peuvent pour ranimer la victime mais en vain.

Une cellule psychologique dans son école

Son mari, blessé mais vivant est transporté à l'hôpital. Ce sont les fumées qui les ont piéger et non les flammes, selon les gendarmes. Le corps de son épouse doit être autopsié. Elle était professeur des écoles à Cambounet-sur-le-Sor aux portes de Castres. L'académie prévoit déjà de mettre en place une cellule d'écoute psychologique pour les enfants et pour ses collègues.